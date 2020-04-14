Володин предложил депутатам отменить отпуска
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам отменить свои краткосрочные отпуска, передает «Интерфакс».
По его словам, такая мера потребуется, чтобы принимать решения по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.
«Есть предложение отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах, а по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан», — заявил Володин.
Согласно графику, краткосрочные отпуска депутатов должны были начаться с 22 апреля.
Вопрос об отмене отпусков будет рассмотрен на заседании 17 апреля.