Володин предложил депутатам отменить отпуска

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам отменить свои краткосрочные отпуска, передает «Интерфакс».

По его словам, такая мера потребуется, чтобы принимать решения по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.

«Есть предложение отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах, а по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан», — заявил Володин.

Согласно графику, краткосрочные отпуска депутатов должны были начаться с 22 апреля.

Вопрос об отмене отпусков будет рассмотрен на заседании 17 апреля.