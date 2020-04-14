В США расследует причины возникновения COVID-19 и действия КНР и ВОЗ

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Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам приступит к крупному расследованию причин появления и распространения коронавирусной инфекции, а также роли КНР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с вирусом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на председателя комитета сенатора Рона Джонсона.

Он отметил, что комитет желает выяснить, по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии, а также почему фармацевтические препараты и медицинское оборудование производятся за границей, изучит реакцию ВОЗ на происходящее и как вирус изначально распространился в Китае.

«С чего все началось? Была ли передача от животного к человеку? Или это пришло из лаборатории в Китае?» — заявил Джонсон.

По его словам, сенатор Рик Скотт займется расследованием роли ВОЗ, которая, по мнению Вашингтона, сделала недостаточно, чтобы изучить в Китае точную информацию о COVID-19 на ранних стадиях его распространения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,8 млн случаев заражения.

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