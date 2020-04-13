Поправки в Конституцию сохранят право РФ самой решать внутренние вопросы, заявили в ГД

Поправки в Конституцию РФ сохраняют актуальность и направлены не только на защиту социальных гарантий, но и на поддержку суверенитета России, ее права самостоятельно решать свои внутренние вопросы, заявил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (ЕР).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в конституцию. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.

«Сейчас сама жизнь подтвердила абсолютную актуальность тех вопросов, которые были подняты в поправках в конституцию, в первую очередь, связанных с защитой социальных гарантий. Поднятие социальных гарантий на конституционный уровень сегодня должно рассматриваться как просто обязательная часть, чтобы ни у кого не возникло соблазна, когда возникает сложная ситуация, попытаться экономить на этих вопросах», - сказал депутат.

«И социальная ориентированность поправок на поддержку населения, в первую очередь, тех, кто нуждается, поддержку материнства и детства, и, кстати, реальная поддержка суверенитета нашей страны, право нашей страны самостоятельно решать свои внутренние вопросы, они, на мой взгляд, актуальности не теряют», - добавил Макаров.

Он отметил также и значение волонтерства. «Такие вопросы, как волонтерство, объединение людей для решения общих задач, оказания помощи людям, они получают конституционное признание», - подчеркнул он.

Глава бюджетного комитета уверен, что актуальное значение поправок в конституцию, которые «были приняты и ждут своего всенародного голосования», только возрастает.

«Никто не ожидал такого развития событий, когда готовились поправки и когда их рассматривали, но их актуальность, безусловно, подтверждена временем и самим развитием событий», - считает Макаров, пояснив, что речь идет не только о коронавирусе, но и экономическом кризисе.

«О том, что нам предстоит пройти тяжелый экономический кризис, я говорил 19 ноября прошлого года, когда Госдума рассматривала основные направления денежно-кредитной политики. Тогда еще не было ни коронавируса, ни достаточно драматичного падения цены на нефть, но было совершенно очевидно, что миру предстоит пройти через тяжелейший экономический кризис. И в этой ситуации совершенно очевидно, что речь идет, конечно же, не только о коронавирусе, речь идет о всем развитии ситуации», - заметил парламентарий.

Раньше, по его словам, было много международных механизмов, например ВТО, которые микшировали эти эффекты, а сейчас «международное право по существу отброшено, и каждой стране приходится преодолевать этот экономический кризис, который, на самом деле, только начинается, в одиночку».

«Поэтому для нашей страны, конечно, эти поправки носят не сиюминутный характер, связанный с коронавирусом. Коронавирус закончится, и достаточно быстро с точки зрения временных рамок, а вот экономические проблемы останутся», - резюмировал Макаров.