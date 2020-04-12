Президент Чехии осудил снос памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан заявил, что считает глупостью снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщает телеканал iPrima.
По его словам, демонтаж памятника в Праге «смешной и глупый акт».
Он добавил, что Конев освободил не только Прагу от нацистов, но и лагерь смерти Освенцим.
«Те, кто этот памятник отстраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали. Это особенность «борцов с памятниками». Они завидуют тем, кто чего-то добился», — выразил мнение Земан.
При этом глава Чехии заявил, что официальная реакция России, включая возбуждение в РФ уголовного дела против ответственных за снос памятника муниципальных чиновников, является неадекватной и может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела страны.
Памятник был демонтирован 3 апреля в районе Прага-6 местными властями.
Памятник маршалу Коневу был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.
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