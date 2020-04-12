Президент Чехии осудил снос памятника Коневу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/335/12644335/AP_19233566490060-pic905-895x505-84675.jpg">

Президент Чехии Милош Земан заявил, что считает глупостью снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщает телеканал iPrima.

По его словам, демонтаж памятника в Праге «смешной и глупый акт».

Он добавил, что Конев освободил не только Прагу от нацистов, но и лагерь смерти Освенцим.

«Те, кто этот памятник отстраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали. Это особенность «борцов с памятниками». Они завидуют тем, кто чего-то добился», — выразил мнение Земан.

При этом глава Чехии заявил, что официальная реакция России, включая возбуждение в РФ уголовного дела против ответственных за снос памятника муниципальных чиновников, является неадекватной и может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела страны.

Памятник был демонтирован 3 апреля в районе Прага-6 местными властями.

Памятник маршалу Коневу был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Либо восстановите, либо отдайте: Кремль о памятнике Коневу в Чехии

— СК возбудил уголовное дело из-за сноса памятника Коневу в Праге

— «Не можем пойти навстречу»: Чехия не отдает России памятник Коневу