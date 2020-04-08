В Кремле назвали абсурдом идею «вернуть» Украине Крым при помощи коронавируса

Пресс-секретарь презента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление трех экс-послов США в Киеве, которые предложили украинским властям воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы вернуть Крымский полуостров, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это совершенно, скажем так, точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная», — начал Песков.

По его словам, вопрос «если» никогда не стоит во всем, что касается темы Крыма. «Крым – это часть России со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что Россия не будет выходить с территории Донбасса, так как она туда никогда не заходила.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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