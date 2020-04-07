Трамп от лица всех американцев пожелал Джонсону выздоровления

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожелал здоровья и скорейшего выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, состояние которого ухудшилось из-за коронавируса. Трансляция с брифинга велась в его Twitter.

Трамп отметил, что американцы опечалены известием, что Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии, однако люди желают ему скорейшего выздоровления.

«Американцы молятся за его скорейшее выздоровление», — подчеркнул политик.

По словам Трампа, Джонсон является для американцев другом, особенным человеком, сильным и готовым к решению различных ситуаций.

«Он не сдается, не уходит от решения сложных вопросов», — резюмировал президент США.

6 апреля Джонсон был доставлен в госпиталь из-за непроходящих симптомов коронавируса. Премьер находится в самоизоляции с 27 марта.

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