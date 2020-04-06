Подозреваемого во взяточничестве вице-губернатора Кировской области уволили из-за утраты доверия
Губернатор Кировской области Игорь Васильев уволил подозреваемых в коррупции вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства Алексея Шургина в связи с утратой доверия, сообщает ТАСС.
«Вице-губернатор и министр лесного хозяйства освобождены от занимаемых должностей в связи с утратой доверия с 6 апреля», — сказал Васильев.
По его словам, проверки со стороны администрации губернатора в отношении уволенных уже начались, об их результатах главе Кировской области доложат лично.
Ранее вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко был задержан при получении части взятки в 3,4 млн рублей. Ему вменяют создание преступного сообщества с целью коррупционного обогащения.
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