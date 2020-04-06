Кадыров объяснился после критики со стороны правительства

<img src="//img.gazeta.ru/files3/151/12987151/RIAN_6115188.HR-pic905-895x505-51888.jpg">

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram, что не закрывал границы республики.

Кадыров отметил, что глава правительства РФ Михаил Мишустин говорил о закрытии границ в регионах.

«Хочу высказать свое мнение по этому поводу. В разной форме ограничения введены в десятках субъектов. Но, если он имел в виду именно ЧР, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию», — написал он.

По словам Кадырова, в Чечне нет запрета на транзит транспорта, перевозку товаров и лекарств. Он отметил, что в регионе «не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике».

Также, по его словам, власти готовы сделать «возможное и невозможное», чтобы обезопасить граждан.

Он призвал обращаться к нему лично с вопросами, касающимися принимаемых в регионе мер.

«Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России? Никто не поинтересовался! <...> Поэтому еще раз прошу все возникающие вопросы задавать Главе ЧР и оперативному штабу», — написал Кадыров.

Ранее Мишустин назвал недопустимым закрытие границ внутри России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадыров объяснил суть режима, запрещающего быть ночью на улице

— «Не надо путать полномочия»: от регионов требуют открыть границы