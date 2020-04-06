Кадыров объяснился после критики со стороны правительства
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram, что не закрывал границы республики.
Кадыров отметил, что глава правительства РФ Михаил Мишустин говорил о закрытии границ в регионах.
«Хочу высказать свое мнение по этому поводу. В разной форме ограничения введены в десятках субъектов. Но, если он имел в виду именно ЧР, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию», — написал он.
По словам Кадырова, в Чечне нет запрета на транзит транспорта, перевозку товаров и лекарств. Он отметил, что в регионе «не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике».
Также, по его словам, власти готовы сделать «возможное и невозможное», чтобы обезопасить граждан.
Он призвал обращаться к нему лично с вопросами, касающимися принимаемых в регионе мер.
«Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России? Никто не поинтересовался! <...> Поэтому еще раз прошу все возникающие вопросы задавать Главе ЧР и оперативному штабу», — написал Кадыров.
Ранее Мишустин назвал недопустимым закрытие границ внутри России.
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