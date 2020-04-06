Источник: Борису Джонсону проведут искусственную вентиляцию легких

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что Джонсон был госпитализирован для проведения анализов в связи с заражением коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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