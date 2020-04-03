Глава дипломатии ЕС поддержал призыв генсека ООН ослабить санкции

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«Мы работаем над коммюнике, которое окажет поддержку генсеку ООН», — сказал Боррель.

Он пояснил, что такие меры необходимы для беспрепятственной доставки медикаментов и других жизненно необходимых товаров в пострадавшие регионы. Также Боррель выразил надежду, что члены Евросоюза выкажут поддержку этой инициативе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериаш призвал лидеров стран G20 снять все санкции в отношении большинства стран до окончания пандемии коронавируса. Он заявил, что ограничения могут помешать поставкам оборудования и медикаментов, необходимых для борьбы с вирусом.

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