Канцлер ФРГ Ангела Меркель вышла из самоизоляции и вернулась на свое рабочее место, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

До этого Меркель сдала несколько тестов на коронавирус, все они оказались отрицательными.

Меркель приняла решение уйти на домашний карантин после того, как врач, который делал ей прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. Он работала и проводила переговоры по видеосвязи из своего дома.

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