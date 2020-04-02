Лукашенко и Путин отложили вопросы политической интеграции Белоруссии и РФ

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились отложить вопросы политической интеграции, которые предусмотрены «дорожной картой». Об этом белорусский лидер сообщил в интервью телерадиокомпании «Мир».

По его словам, российская и белорусская стороны понимают, что сегодня не достигнут договоренностей по «так называемой 31-й карте» (парламент, органы власти и другое).

«Мы с президентом Путиным условились, что вообще в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем», — заявил Лукашенко.

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