МИД России поблагодарил Китай за гуманитарную помощь

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова от лица страны выразила благодарность китайской стороне за безвозмездную помощь в борьбе с коронавирусом, цитирует ее ТАСС.

По ее словам, накануне Россия получила из Китая гуманитарную посылку весом 26 т для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Все это было сделано на безвозмездной основе, уточнила Захарова.

«Мы хотели бы сказать слова благодарности и выразить их китайской стороне», — подчеркнула дипломат.

До этого в Минпромторге России рассказали, что китайская сторона отправила в Россию гуманитарный груз. В него вошли различные медицинские товары: маски, термометры, а также защитные костюмы.

Всего в России более 3,5 тыс. инфицированных, более 230 — выздоровевших и 30 — погибших.

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