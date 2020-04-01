Путин впервые проведет совещание с правительством дистанционно
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он сказал, что президент будет находиться в Ново-Огарево и свяжется с командой руководителей правительства с помощью телеконференции.
Главной темой обсуждения станет развитие агропромышленного комплекса. Также на совещании обсудят текущие вопросы.
Представитель Кремля отметил, что в данный момент президент предпочитает работать дистанционно. В ближайшее время удаленный формат занятости будет использоваться максимально широко в его деятельности.
Также Песков рассказал, почему Путин перестал здороваться за руку.