Глава минздрава Чечни рассказал, как защищают Кадырова от коронавируса
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов рассказал, как защищают главу республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ограничено число людей, которые могут контактировать в Кадыровым в случае наличия температуры или признаков ОРВИ. Также в местах въезда на территорию, где находится глава Чечни, выставлены медицинские посты, которые контролируют состояние здоровья всех, кто может вступить в контакт с Кадыровым.
Сулейманов отметил, что чиновники не могут уйти на двухнедельный карантин.
«И тем более не может глава республики, который практически на постоянной основе занимается этой проблемой», — добавил он.
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