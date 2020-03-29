Глава минздрава Чечни рассказал, как защищают Кадырова от коронавируса

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Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов рассказал, как защищают главу республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ограничено число людей, которые могут контактировать в Кадыровым в случае наличия температуры или признаков ОРВИ. Также в местах въезда на территорию, где находится глава Чечни, выставлены медицинские посты, которые контролируют состояние здоровья всех, кто может вступить в контакт с Кадыровым.

Сулейманов отметил, что чиновники не могут уйти на двухнедельный карантин.

«И тем более не может глава республики, который практически на постоянной основе занимается этой проблемой», — добавил он.

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