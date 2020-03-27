Власти РФ разрешили родственникам россиян без гражданства въезжать в страну

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Родственники россиян без гражданства РФ могут въехать в страну с ними, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Теперь иностранцы смогут въехать в РФ, если они являются супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами и попечителями россиян.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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