Салливан назвал отношения России и США «нижайшими» со времен холодной войны

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Американский посол в России Джон Салливан оценил отношения России и Соединенных Штатов, цитирует его РИА «Новости».

По его мнению, в настоящее время взаимоотношения Москвы и Вашингтона находятся на «нижайшем уровне со времен холодной войны». Однако он пообещал, что попытается их улучшить. Салливан рассказал, что российская сторона также настроена на улучшения связей. Это он понял после общения с российскими официальными лицами.

«Нахожусь в контакте с российским МИДом, чтобы стабилизировать ситуацию в двусторонних отношениях», — отметил дипломат.

Посол уверил, что страны уже делают небольшие шаги навстречу друг другу. Однако он полагает, что пока существует много различных вызовов, которые мешают этой цели.

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