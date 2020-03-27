Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом COVID-19, он сообщил об этом на своей странице в Twitter.
«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, после этого у меня обнаружили положительный результат на коронавирус», — написал Джонсон.
Он сообщил также, что принял решение самоизолироваться в своей резиденции на Даунинг-стрит, при этом он продолжит руководить правительством Британии при помощи видеосвязи.
Ранее СМИ сообщали, что общее число заболевших в Соединенном Королевстве почти достигло 10 тысяч человек, погибли более 420 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— План не сработал: Джонсон объявил карантин в Британии
— 17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса
— Британцы аплодисментами поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом