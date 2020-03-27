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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом COVID-19, он сообщил об этом на своей странице в Twitter.

«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, после этого у меня обнаружили положительный результат на коронавирус», — написал Джонсон.

Он сообщил также, что принял решение самоизолироваться в своей резиденции на Даунинг-стрит, при этом он продолжит руководить правительством Британии при помощи видеосвязи.

Ранее СМИ сообщали, что общее число заболевших в Соединенном Королевстве почти достигло 10 тысяч человек, погибли более 420 человек.

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