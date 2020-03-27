Макрон считает, что COVID-19 угрожает существованию ЕС и Шенгена

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег об опасности, которую для существования Евросоюза представляет из себя коронавирус и ограничительные меры, которые были предприняты из-за его распространения. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатический источник.

По его словам, инфекция несет угрозу и Шенгенскому соглашению.

«На кону стоит выживание европейского проекта», — сказал Макрон во время саммита ЕС, который проводился в формате видеоконференции.

Он также считает, что существует большой риск утерять Шенгенское соглашение.