Сбежавшей из РФ журналистке Барбаш вынесли приговор

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд приговорил сбежавшую из России журналистку Барабаш к 5 годам колонии заочно
Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Пушкинский суд Подмосковья приговорил к 5 годам колонии заочно сбежавшую из-под домашнего ареста журналистку Екатерину Барабаш (признана иноагентом). Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Бирюков.

«Суд назначил моей подзащитной Барабаш наказание в виде пяти лет колонии общего режима, с запретом администрировать интернет-сайты на два года после освобождения. Наказание считается заочным», – пояснил Бирюков.

Журналистка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).

Согласно материалам обвинения, в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года, Барабаш разместила на своей странице в социальной сети три сообщения, содержащие ложные сведения о действиях российских Вооруженных сил в ходе специальной военной операции. Эти сообщения были представлены как достоверные и доступны неограниченному кругу пользователей.

Во время следствия и судебного разбирательства Барабаш находилась под домашним арестом. Однако в назначенный день она не явилась на судебное заседание, после чего была объявлена в розыск. Позже в открытых источниках появилась информация о ее отъезде из России во Францию. Адвокат журналистки отказался давать комментарии о ее текущем местонахождении.

Ранее журналистку «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) приговорили к 10 годам за фейки о Вооружённых силах РФ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!