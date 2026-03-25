Сбежавшей из РФ журналистке Барбаш вынесли приговор

Пушкинский суд Подмосковья приговорил к 5 годам колонии заочно сбежавшую из-под домашнего ареста журналистку Екатерину Барабаш (признана иноагентом). Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Бирюков.

«Суд назначил моей подзащитной Барабаш наказание в виде пяти лет колонии общего режима, с запретом администрировать интернет-сайты на два года после освобождения. Наказание считается заочным», – пояснил Бирюков.

Журналистка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).

Согласно материалам обвинения, в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года, Барабаш разместила на своей странице в социальной сети три сообщения, содержащие ложные сведения о действиях российских Вооруженных сил в ходе специальной военной операции. Эти сообщения были представлены как достоверные и доступны неограниченному кругу пользователей.

Во время следствия и судебного разбирательства Барабаш находилась под домашним арестом. Однако в назначенный день она не явилась на судебное заседание, после чего была объявлена в розыск. Позже в открытых источниках появилась информация о ее отъезде из России во Францию. Адвокат журналистки отказался давать комментарии о ее текущем местонахождении.

Ранее журналистку «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) приговорили к 10 годам за фейки о Вооружённых силах РФ.