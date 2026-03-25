Стало известно, сколько квартир повредил взрыв в Севастополе

При взрыве в Севастополе повреждены более ста квартир

В результате взрыва в доме в Севастополе, который произошел 24 марта, пострадали более ста квартир. Об этом журналистам сообщила глава Гагаринского муниципального округа города Севастополя Екатерина Фалина, передает ТАСС.

По ее словам, их количество может возрасти, поскольку жильцы продолжают обращаться в экстренные службы.

«Квартир где-то 110», — сказала Фалина, отвечая на вопрос о количестве поврежденных в результате взрыва квартир.

По данным МЧС, в доме №14 выгорели 10 квартир, разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами. Причина взрыва устанавливается, возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

