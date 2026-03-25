Захарова пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине

Захарова: РФ даст жесткий ответ, если Япония начнет поставки оружия на Украину

Россия даст жесткий ответ, если власти Японии начнут поставки летальных вооружений Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Любые попытки японского руководства наладить поставки летальных вооружений киевскому режиму будут восприниматься Россией как враждебные действия», — сказала она.

На поставку военной техники на Украину «неизбежно последуют жесткие ответные меры», добавила дипломат.

10 февраля сообщалось о решении правительства Японии присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страна будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. По информации японских СМИ, средства будут направляться исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.

Ранее в МИД заявили о недружественной сущности политики Японии в отношении РФ.