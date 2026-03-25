Женщина не может найти работу из-за того, что сильно потеет

Kent Online: британка не может найти работу из-за гипергидроза
Жительница Великобритании рассказала о тяжелых последствиях гипергидроза — состояния, вызывающего чрезмерное потоотделение. По ее словам, болезнь на протяжении нескольких лет серьезно ограничивает ее повседневную жизнь, пишет Kent Online.

Фрея Бейкер из деревни Тейнхэм в графстве Кент заявила, что страдает от симптомов с 2019 года. Она утверждает, что может менять до 20 футболок в день из-за постоянного потоотделения, особенно в области подмышек. Из-за этого девушка не может работать, носить привычную одежду и вести обычный образ жизни.

По словам Бейкер, за последние годы ей назначали различные кремы и медикаменты, однако лечение не дало результата. Она также долгое время пыталась получить направление на терапию ботоксом — процедуру, которая временно блокирует нервные сигналы, стимулирующие потовые железы.

Недавно ей одобрили финансирование на лечение, стоимость которого составляет около £300–400 за сеанс. Однако, как отмечает девушка, ожидание записи может занять до 18 недель.

Фрея подчеркнула, что заболевание сильно повлияло на ее молодость. По ее словам, она «потеряла свои двадцать лет», поскольку не может работать, выходить из дома и заниматься привычными делами.

Сейчас британка не трудоустроена и говорит, что болезнь также усугубляет ее психологическое состояние.

