Наркоторговец дал кокаин 12-летней девочке в обмен на секс

В Австрии наркоторговец дал девочке кокаин в обмен на секс
В Австралии 31-летний мужчина в обмен на секс дал 12-летней девочке наркотики. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Инцидент произошел осенью 2025 года в Вене на многоуровневой парковке. По версии следствия, наркоторговец встретил двух девочек на улице и заявил, что даст кокаин, если одна из них переспит с ним. Одна из них испугалась, но вторая, 12-летняя девочка, согласилась. После этого пара скрылась за припаркованной машиной на десять минут.

Свидетельница попыталась остановить их, крикнув, что ребенку всего 12 лет. После произошедшего мужчина убежал. Подруга пострадавшей позже дала показания в суде.

Обвиняемый, отбывающий сейчас наказание за другое преступление, свою вину отрицает. Он заявил, что дети его преследовали, а он ничего им не давал. Жертва сейчас находится в больнице и не может дать показания. Судебное разбирательство отложили до мая.

