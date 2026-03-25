Выросло число сбитых БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил глава города.

Таким образом, общее число беспилотников, сбитых 25 марта на подлете к Москве, достигло 16.

Не только столичный, но и другие регионы России сталкиваются 25 марта с атаками дронов. Так, в Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 08:00 по 13:00 по московскому времени уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России.

БПЛА самолетного типа сбили над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС России нанесли поражение украинским цехам сборки БПЛА.