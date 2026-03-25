Выросло число сбитых БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 16
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил глава города.

Таким образом, общее число беспилотников, сбитых 25 марта на подлете к Москве, достигло 16.

Не только столичный, но и другие регионы России сталкиваются 25 марта с атаками дронов. Так, в Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 08:00 по 13:00 по московскому времени уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России.

БПЛА самолетного типа сбили над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС России нанесли поражение украинским цехам сборки БПЛА.

 
