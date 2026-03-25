Песков заявил о риске для России не удовлетворить большой спрос на нефть

Песков: скоро России может стать сложно удовлетворять спрос на нефть в мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком мировом спросе на российскую нефть, подчеркнув, что в перспективе Россия может столкнуться с трудностями в его полном удовлетворении.Об этом он рассказал в эфире программы «Вести».

«Много», — ответил Песков на вопрос о наличии заявок на поставки российской нефти, помимо Вьетнама.

«Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

До этого представители ОПЕК констатировали рост спроса на нефть. В связи с этим генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс выразил уверенность в отсутствии «сюрпризов на рынке». На этом фоне восемь стран-участниц ОПЕК+, включая Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир, приняли решение увеличить предельный объем добычи нефти в декабре текущего года на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрьским уровнем.

