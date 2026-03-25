На Украине военный капеллан помогал уклонистам сбежать за границу

Полиция Украины: военный капеллан организовал схему по вывозу мужчин за границу
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Военный капеллан организовал схему по вывозу украинских военнообязанных за границу за денежное вознаграждение. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram-канале.

По информации силовиков, канал нелегальной миграции разоблачили и ликвидировали сотрудники следственного управления полиции Буковины.

«В ходе следствия установлено, что организовал схему незаконного трансфера 67-летний житель Киевской области, имеющий опыт служения как военный капеллан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты уголовного дела предложили трем военнообязанным украинцам за деньги — по €8750 с каждого — покинуть Украину.

4 февраля издание «Украина.ру» писало, что стоимость побега из Вооруженных силы Украины (ВСУ) выросла до $40 тысяч. В частности, в Днепропетровской области была разоблачена группировка, участники которой, по данным следствия, помогали военнослужащим бежать с мест прохождения службы и переправляли их через границу. В результате задержали семерых фигурантов, а также двух бойцов, которым те помогли покинуть воинскую часть. При этом стоимость их услуг доходила до $40 тысяч.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти предпринимают активные меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, кто на Украине подвергается мобилизации.

 
