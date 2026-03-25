В Эстонии раскритиковали заявления о «планах» России атаковать Прибалтику

Утверждения о якобы имеющихся у России планах атаковать страны Балтии базируются на «необоснованных домыслах». Об этом в соцсети X написал председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон.

«Утверждения о том, что Россия готовится атаковать страны Балтии, и соответственно, НАТО, базируются на необоснованных домыслах и фактически подпитывают информационную войну России. Системы раннего предупреждения стран Балтии и НАТО в целом работают очень хорошо. Мы знаем, что делает и что планирует делать наш противник. <…> Сегодня мы не видим ничего даже отдаленно похожего на действия против НАТО», — отметил Михкельсон.

Он также подчеркнул, что альянс «не потеряет бдительность», а его «первоочередной задачей» является помощь Украине в конфликте с Россией.

В феврале эстонская разведка пришла к выводу, что Россия вряд ли нападет на страны НАТО в ближайшие годы.

В недавнем интервью итальянской газете La Repubblica министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подчеркнул, что Европа должна воспринимать возможную российскую угрозу серьезно, но «без паники».

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова «как угодно» зафиксировать, что не будет атаковать страны ЕС.

