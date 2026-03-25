Экс-диетолог «Реала» дала сенсационное признание

Бывший диетолог мадридского «Реала» Ициар Гонсалес в социальных сетях высмеяла врачебную бригаду клуба, которая перепутала больное колено нападающего Килиана Мбаппе.

По ее словам, административный штаб «сливочных» во многих аспектах дискридитирует себя.

«Спасибо, Килиан. Надеюсь, они будут искать компетентных, образованных людей, а не невежественных, имеющих связи нарциссов, которые в итоге только причиняют вред парням. Хотя я не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам составляются с помощью бесплатной версииChatGPT», — заявила Гонсалес.

18 марта «Реал» обеспечил себе место в 1/4 финала Лиги чемпионов, переиграв в ответном матче стадии 1/8 финала «Манчестер Сити».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 1:2. Первый гол в матче забил игрок «Реала» Винисиус Жуниор, который реализовал пенальти на 22-й минуте. «Горожане» сравняли на 41-й минуте, отличился Эрлинг Холанд. На 90+2-й минуте Винисиус забил свой второй мяч в этой игре.

