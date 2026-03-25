Стресс сотрудников становится управляемым фактором для российских компаний

Психоэмоциональное состояние сотрудников напрямую связано с их удержанием: каждый второй респондент за 4–8 недель до увольнения отмечал устойчивое эмоциональное напряжение. Это показало исследование Dream Job, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В промышленности одним из драйверов стресса становится изменение характера труда. Развитие автоматизации и цифровизации снижает долю ручного труда, но увеличивает когнитивную нагрузку: растет объем информации, ускоряется принятие решений и повышается уровень ответственности.

Одновременно с этим, по мнению 76% респондентов производственных компаний, поддержка со стороны руководства заметно повышает лояльность и способность сотрудников справляться со стрессовыми факторами. Ответом на это может быть внедрение практик производственной психологии, позволяющих не только фиксировать уровень стресса сотрудников, но и системно управлять нагрузкой и состоянием команды.

Как отмечает генеральный директор Dream Job Борис Курбатов, сегодня стресс все чаще рассматривается как управляемый параметр.

«Наши данные показывают, что стресс формируется под влиянием совокупности причин и является накопленным эффектом от управленческих и организационных решений. Поэтому сегодня компании — как в b2c-, так и в b2b сегментах — выстраивают системную работу с психоэмоциональным состоянием сотрудников. Практика показывает, что при таком подходе удаётся не только снижать уровень стресса, но и повышать устойчивость команд и снижать текучесть персонала. В промышленности это особенно важно, поскольку психологическое состояние сотрудников напрямую связано с надежностью процессов и безопасностью», — заявил он.

По словам руководителя направления «Производственная психология» СИБУРа Марии Митичкиной, в промышленности работа с психоэмоциональным состоянием сотрудников должна выходить за рамки HR-практик и начинать встраиваться в операционные процессы — от обучения линейных руководителей управлению нагрузкой до внедрения регулярного мониторинга состояния сотрудников и развития инфраструктуры поддержки. Это позволяет работать не с последствиями, а с ранними сигналами перегрузки.

«В производственной среде это связано не столько с вопросами комфорта, сколько с устойчивостью работы и безопасностью», — отмечает она.

«Центры психологической поддержки с комнатами разгрузки, индивидуальные консультации с корпоративными психологами и вовлечение руководителей в управление нагрузкой позволяют раньше выявлять перегрузку и более управляемо работать с уровнем стресса. В нашем случае его уровень снизился почти вдвое, что отражается и на вовлечённости сотрудников», — добавляет Митичкина.

