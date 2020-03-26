Путин призвал глав стран G20 не поступать по принципу «каждый сам за себя»
Президент России Владимир Путин на саммите G20 призвал лидеров стран не поступать по принципу «каждый сам за себя» в ситуации пандемии коронавируса. Расшифровка его выступления опубликована на сайте Кремля.
По его словам, коронавирус отразится на экономике всего мира и станет более серьезной проблемой, чем кризис 2008-2009 годов.
Президент заявил, что странам G20 необходимо создать общий план действий для стабилизации ситуации и восстановления экономики.
Путин предложил ряд мер для борьбы с пандемией и ее последствиями, в частности создание специального фонда, обеспечение «зеленых коридоров» без войн и санкций, а также введение моратория по товарам первой необходимости.
Саммит G20 впервые прошел в онлайн формате из-за угрозы распространения новой инфекции.
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