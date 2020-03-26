Путин призвал глав стран G20 не поступать по принципу «каждый сам за себя»

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Президент России Владимир Путин на саммите G20 призвал лидеров стран не поступать по принципу «каждый сам за себя» в ситуации пандемии коронавируса. Расшифровка его выступления опубликована на сайте Кремля.

По его словам, коронавирус отразится на экономике всего мира и станет более серьезной проблемой, чем кризис 2008-2009 годов.

Президент заявил, что странам G20 необходимо создать общий план действий для стабилизации ситуации и восстановления экономики.

Путин предложил ряд мер для борьбы с пандемией и ее последствиями, в частности создание специального фонда, обеспечение «зеленых коридоров» без войн и санкций, а также введение моратория по товарам первой необходимости.

Саммит G20 впервые прошел в онлайн формате из-за угрозы распространения новой инфекции.

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