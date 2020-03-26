Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что саммит впервые проходил в онлайн-формате по видеосвязи.
Песков отметил, что по итогам саммита «большой двадцатки» было принято итоговое заявление. Содержание документа не уточняется.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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