Путин: коронавирус показал важность социальных поправок в конституцию
Президент России Владимир Путин считает, что пандемия коронавируса подчеркнула важность социальных поправок в Конституцию, пишет ТАСС.
«И сегодняшняя ситуация, связанная с испытаниями, через которые проходит практически весь мир, в том числе испытаниями, связанными с необходимостью реализации социальных прав граждан, [показывает, что] закрепление их в основном законе востребовано», — сказал Путин.
О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию заявил президент России в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.
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