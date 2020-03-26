Мишустин: Кабмин в четверг примет решения, необходимые для президентских поручений

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Премьер России Михаил Мишустин заявил, что правительство должно принять в четверг все решения, необходимые для выполнения поручений президента Владимира Путина, пишет РИА «Новости».

«Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня (26 марта)», — сказал Мишустин на совещании правительства.

25 марта Путин в своем обращении к россиянам назвал меры, которые помогут справиться с ситуацией, вызванной коронавирусом. Среди основных шагов: дополнительные социальные выплаты и налоговые отсрочки малому и среднему бизнесу.

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