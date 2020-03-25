Путин объявил полугодовое автоматическое продление соцпособий и льгот
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие полгода пособия и социальные льготы будут продлеваться автоматически. Об этом он рассказал в ходе своего обращения к нации на фоне распространения коронавируса.
По словам главы государства, все выплаты должны продлеваться без стандартных процедур: «хождения по инстанциям» и предоставления различных документов.
В числе мер по поддержке граждан во время кризиса президент предложил выплачивать в течение 3 месяцев по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семьях с правом на получение материнского капитала.
Кроме того, из-за пандемии размер пособия по безработице может быть увеличен до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб.
Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 658, 30 человек вылечились, смертей нет.