Путин объявил полугодовое автоматическое продление соцпособий и льгот

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Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие полгода пособия и социальные льготы будут продлеваться автоматически. Об этом он рассказал в ходе своего обращения к нации на фоне распространения коронавируса.

По словам главы государства, все выплаты должны продлеваться без стандартных процедур: «хождения по инстанциям» и предоставления различных документов.

В числе мер по поддержке граждан во время кризиса президент предложил выплачивать в течение 3 месяцев по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семьях с правом на получение материнского капитала.

Кроме того, из-за пандемии размер пособия по безработице может быть увеличен до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 658, 30 человек вылечились, смертей нет.