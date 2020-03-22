Грузия не признает президентские выборы в Абхазии

Грузия считает незаконными повторные выборы президента в Абхазии, сообщается в заявлении грузинского министерства иностранных дел.

Выборы в Абхазии противоречат нормам международного права, говорится в заявлении. Там подчеркивается, что международное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии.

22 марта в Абхазии проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендуют три кандидата: лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания, бывший глава МВД Абхазии Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.

12 января 2020 года президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку на фоне проходящих в стране протестов.

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