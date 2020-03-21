Лукашенко отказался эвакуировать на родину ослушавшихся и уехавших граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против возвращения граждан, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии коронавируса, цитирует его Белта.

Он напомнил, что белорусские власти просили жителей не уезжать в другие страны из-за неблагоприятной ситуации с вирусом. Однако многие ослушались. В связи с этим он пообещал не предоставлять чартерные рейсы для возвращения на родину таких жителей.

«Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», — заявил он.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировали 76 случаев заражения инфекцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко созвал совещание в условиях «коронавирусного психоза»