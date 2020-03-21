Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе нового типа. Свое мнение Пушков высказал на странице в Twitter.

Сенатор призвал США «не валить с больной головы на здоровую». Он отметил, что большое количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах является просчетом американских властей, а не России.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса. По его словам, эти страны стремятся дискредитировать действия властей США по противодействию распространению вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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