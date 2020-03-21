Мадуро: Россия поможет Венесуэле в борьбе с коронавирусом
Россия предоставит Венесуэле помощь для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Мадуро, российская сторона пообещала предоставить специальную гуманитарную помощь, прибытие которой запланировано на следующую неделю.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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