Мадуро: Россия поможет Венесуэле в борьбе с коронавирусом

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Россия предоставит Венесуэле помощь для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мадуро, российская сторона пообещала предоставить специальную гуманитарную помощь, прибытие которой запланировано на следующую неделю.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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