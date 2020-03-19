Избран новый председатель Мосгоризбиркома
В ходе тайного голосования новым председателем Московской городской избирательной комиссии избран Юрий Ермолов, передает «Интерфакс».
За кандидатуру Ермолова, который ранее являлся заместителем главы МГИК, проголосовало 10 членов комиссии из 10 присутствовавших на заседании (всего в комиссию входит 14 человек).
Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
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