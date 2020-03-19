В Госдуме захотели лишать лицензии предлагающих «прививки от коронавируса» врачей

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Министру здравоохранения России Михаилу Мурашко предложили лишать лицензий медиков, которые наживаются на россиянах, предлагая несуществующие прививки от коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает РИА «Новости».

По его мнению, некоторые работники лечебных учреждений в Москве и Санкт-Петербурге пользуются паническим состоянием граждан и наживаются на коронавирусе. В частности, он знает о случаях, когда россиянам предлагали сделать «прививку от вируса» за 5-7 тысяч рублей. После проведения экспертизы выяснилось, что врачи продавали обычные прививки от гриппа.

«Они вводят людей в заблуждение,... сеют панику и наживаются на всем этом. Я убежден, что эти люди нарушили клятву Гиппократа», — полагает Милонов.

В связи с этим он обратился к Мурашко с предложением пожизненно лишать таких медиков права на работу.

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