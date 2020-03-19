Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил закон о поддержке граждан, которые пострадали от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Twitter.
По его словам, закон позволит выделить из бюджета средства, чтобы помочь США преодолеть коронавирус.
Также Трамп рассказал, что общался с американскими врачами и медсестрами и поблагодарил их за работу. «Врачи и медсестры... являются настоящими американскими героями!» — написал президент.
По официальным сведениям, в Штатах зарегистрировано более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 127 человек умерли. Вирус выявили в 50 американских штатах и округе Колумбия.
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