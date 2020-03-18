CША обвиняют Китай в ограничении доступа к внутренней информации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/11974783/RTS213XC-pic905-895x505-20261.jpg">

Решений Коммунистической партии Китая о лишении аккредитации ряда журналистов является шагом к ограничению распространения информации о происходящем в Китае, заявляет Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома США на официальной странице в Twitter.

США призывают Китай прекратить подобные действия, способствующие распространению дезинформации, и объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай отстает: где сконцентрировался COVID-19

— В институте здоровья США не исключили «вторую волну» коронавируса в Китае

— Посол Китая в США вызван в Госдеп из-за твита