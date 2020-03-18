CША обвиняют Китай в ограничении доступа к внутренней информации
Решений Коммунистической партии Китая о лишении аккредитации ряда журналистов является шагом к ограничению распространения информации о происходящем в Китае, заявляет Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома США на официальной странице в Twitter.
США призывают Китай прекратить подобные действия, способствующие распространению дезинформации, и объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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