Слушания о защите исторической памяти в Госдуме отменены из-за коронавируса

Слушания по теме сохранения исторической памяти о Великой Победе в Государственной думе отменены в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об том сообщает ТАСС.

Парламентские слушания были запланированы на 16 марта 2020 года. По словам Слуцкого, причиной отмены стали профилактические меры по противодействию распространению вируса.

По последней информации, на территории России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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