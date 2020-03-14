Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Мишустин потребовал с 15 марта приостановить пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы. Исключением являются граждане Белоруссии, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в РФ, а также люди, въезжающие в целях осуществления трудовой, учебной деятельности и туристических целях.

Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору премьер поручил заняться информированием россиян о коронавирусе и донести до медицинских организаций алгоритм работы при диагностировании, выявлении инфекции и ее лечении.

В свою очередь, Минпромторг России должен предоставить кабмину данные о существующих и потенциальных возможностях по производству в стране защитных костюмов в рамках борьбы с COVID-19. Кроме того, правительство столицы и региона должно направить сотрудников отдельных медицинских организаций на курсы повышения квалификации.

«О результатах доложить в Правительство Российской Федерации», — отмечается в документе.

По последним данным, в России на данный момент зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди зараженных есть граждане России, КНР и Италии. При этом несколько человек, ранее переболевших коронавирусом, уже выписаны: два гражданина Китая, гражданин России и трое эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии граждан.

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