Более 50 дипмиссии ООН переведены на удаленную работу в Нью-Йорке

Свыше 50 постоянных представительств стран при Организации Объединенных Наций (ООН) перевели сотрудников на удаленную работу в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

На данный момент минимум 53 дипломатических миссии перешли на дистанционный режим работы, отмечают источники. По их данным, подобные меры были приняты после появления информации о первом случае заражения коронавирусом в штаб-квартире ООН.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 142 тысяч, погибли 5370 человек.

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