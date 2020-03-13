Эрдоган, Макрон, Меркель и Джонсон встретятся формате телеконференции

Запланированная на 17 марта в Стамбуле встреча глав Германии, Турции и Франции пройдет в формате телеконференции, сообщает телеканал »Хабер тюрк».

Такое решение было принято из-за обостряющейся ситуации с коронавирусом.

Лидеры обсудят ситуацию в Сирии и миграционный кризис на границе ЕС и Турции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человек.

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