Под Астаной лиса утащила у рыбака улов

РЕН ТВ: лиса утащила сани с рыбой у рыбака под Астаной

Лиса утащила сани со свежевыловленной рыбой у рыбака под Астаной. Видео опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ».

«Рыжая хищница вышла к человеку прямо на льду и заинтересовалась добычей. Пока рыбак отвернулся, лисица схватилась за сани, доверху нагруженные рыбой, и начала тянуть их в сторону леса», — говорится в сообщении.

Лиса не испугалась, когда мужчина попытался ее прогнать, и продолжила тянуть сани с рыбой.

До этого во Владивостоке в темное время суток кот и лисица устроили разборки возле общежития.

Как сообщается, лисицу уже не раз замечали на этой территории — но до этого она вела себя вполне прилично. Но когда появился кот, между этими животными произошел конфликт, впрочем, бескровный.

Лисы часто заселяют города и взаимодействуют с другими жителями мегаполисов. Так, в Златоусте лиса проникла на территорию оружейного завода и украла печенье. Лиса пробралась в будку охранника, обследовала ее и похитила оттуда принадлежащее сотрудникам печенье. После кражи сладкого животное поспешило скрыться.

Ранее лиса украла у ребенка штаны на детской площадке в Екатеринбурге.