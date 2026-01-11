Размер шрифта
Под Астаной лиса утащила у рыбака улов

РЕН ТВ: лиса утащила сани с рыбой у рыбака под Астаной 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27594961_rnd_6",
    "video_id": "record::050a0fea-fffe-488d-b889-98480a0ffee7"
}

Лиса утащила сани со свежевыловленной рыбой у рыбака под Астаной. Видео опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ».

«Рыжая хищница вышла к человеку прямо на льду и заинтересовалась добычей. Пока рыбак отвернулся, лисица схватилась за сани, доверху нагруженные рыбой, и начала тянуть их в сторону леса», — говорится в сообщении.

Лиса не испугалась, когда мужчина попытался ее прогнать, и продолжила тянуть сани с рыбой.

До этого во Владивостоке в темное время суток кот и лисица устроили разборки возле общежития.

Как сообщается, лисицу уже не раз замечали на этой территории — но до этого она вела себя вполне прилично. Но когда появился кот, между этими животными произошел конфликт, впрочем, бескровный.

Лисы часто заселяют города и взаимодействуют с другими жителями мегаполисов. Так, в Златоусте лиса проникла на территорию оружейного завода и украла печенье. Лиса пробралась в будку охранника, обследовала ее и похитила оттуда принадлежащее сотрудникам печенье. После кражи сладкого животное поспешило скрыться.

Ранее лиса украла у ребенка штаны на детской площадке в Екатеринбурге.
 
