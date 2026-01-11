Размер шрифта
Власти обратились к протестующим из-за отсутствия света жителям Киевской области

Жителей Киевской области призвали не блокировать дороги на фоне отсутствия света
Глава государственной администрации Киевской области Николай Калашник призвал местных жителей, столкнувшихся с отключениями света и отопления, не блокировать дороги в знак протеста. Чиновник опубликовал обращение в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Киевщины! <...> Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорят включение света», — написал он.

По словам Калашника, около 25 тыс. абонентов в регионе по-прежнему остаются без электроснабжения. Глава администрации подчеркнул, что понимает возмущение граждан, вызванное длительным отсутствием света.

10 января украинское агентство УНИАН сообщило, что жители расположенного на окраине Киева села Софиевская Борщаговка перекрыли дорогу из-за отключения электричества. Как выяснили журналисты, к тому моменту свет в населенном пункте отсутствовал около 40 часов.

До этого в столице Украины произошло отключение водо- и теплоснабжения. Кроме того, в городе перестал работать электротранспорт. Комментируя ситуацию, пресс-служба энергетической компании ДТЭК заявила о введении экстренных отключений света в Киеве и области.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергообъектам.

