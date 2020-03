G7 проведет срочное заседание по видеосвязи из-за коронавируса

Лидеры стран «Большой семерки» проведут экстренную видеоконференцию из-за коронавируса, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

«Мы проведем чрезвычайное заседание по теме COVID-19 по видеосвязи в этот понедельник», — сказал Макрон.

Он также добавил, что политики обсудят совместные усилия по вакцинам и лечению, а также экономические и финансовые меры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.

Following my call with @realDonaldTrump and all G7 leaders, we agreed to organize an extraordinary Leaders Summit by videoconference on Monday on Covid-19. We will coordinate research efforts on a vaccine and treatments, and work on an economic and financial response.